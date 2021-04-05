Зеленский объявил «действия России» вызовом для безопасности Европы

https://static.news.ru/photo/4441ae9a-964e-11eb-a82b-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном назвал «действия России» вызовом для безопасности Украины, стран НАТО и Европы в целом. Так глава государства написал по итогам беседы в Twitter.

Russia's recent actions pose a serious challenge to the security of , @NATO members and the entire Europe. Thanked @BorisJohnson in a conversation for continued support. We feel that is not alone. We are supported by the G7 countries. The NATO MAP is a top priority for pic.twitter.com/ocTpIhO7Od — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) April 5, 2021

Официально Зеленский и Джонсон обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Президент Украины в этот момент находился с официальным визитом в Катаре, сообщает пресс-служба офиса Зеленского. Как сказано в официальном сообщении, украинский лидер проинформировал британского премьера об обострении ситуации в Донбассе и «наращивании» российского контингента у российско-украинской границы.

Также Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать реализацию минских договорённостей. Стороны, согласно официальному сообщению, обсудили развитие Военно-морского флота Украины и согласовали действия по реализации евро-атлантического курса страны.

По итогу беседы Зеленский поблагодарил Джонсона за «неизменную поддержку».

Россия не раз заявляла, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту, и выражала заинтересованность в преодолении Киевом политического кризиса. Что касается перемещения войск, то происходит это только в пределах территории РФ и на усмотрение властей страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скоро для сотрудничества РФ и Украины не останется места, стороны разорвут все существующие документы, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.