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Зеленский объявил «действия России» вызовом для безопасности Европы

23:35, 05 апреля 2021 10
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном назвал «действия России» вызовом для безопасности Украины, стран НАТО и Европы в целом. Так глава государства написал по итогам беседы в Twitter.

Официально Зеленский и Джонсон обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Президент Украины в этот момент находился с официальным визитом в Катаре, сообщает пресс-служба офиса Зеленского. Как сказано в официальном сообщении, украинский лидер проинформировал британского премьера об обострении ситуации в Донбассе и «наращивании» российского контингента у российско-украинской границы.

Также Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать реализацию минских договорённостей. Стороны, согласно официальному сообщению, обсудили развитие Военно-морского флота Украины и согласовали действия по реализации евро-атлантического курса страны.

По итогу беседы Зеленский поблагодарил Джонсона за «неизменную поддержку».

Россия не раз заявляла, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту, и выражала заинтересованность в преодолении Киевом политического кризиса. Что касается перемещения войск, то происходит это только в пределах территории РФ и на усмотрение властей страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скоро для сотрудничества РФ и Украины не останется места, стороны разорвут все существующие документы, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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