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Зеленский объяснил свои слёзы на параде ко Дню независимости Украины

22:10, 26 августа 2021
Зеленский объяснил свои слёзы на параде ко Дню независимости Украины Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он заплакал на параде по случаю Дня независимости страны. Глава государства в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил, что «все плакали, все живые люди».

Слёзы потекли по лицу Зеленского, когда он смотрел театрализованное действие об истории страны со сценами, символизирующими вехи пути государства.

Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала прошедший в Киеве праздник в честь Дня независимости Украины. Она назвала его «маршем натовских солдат». По словам дипломата, в течение одного часа из страны пришли «четыре фантастические новости», после которых можно и не анализировать итоги независимости страны.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был замечен улыбающимся на видео, на котором оркестр во время парада в честь Дня независимости Украины фальшиво исполнил гимн Евросоюза, «Оду к радости» Людвига ван Бетховена.

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