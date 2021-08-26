Зеленский объяснил свои слёзы на параде ко Дню независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он заплакал на параде по случаю Дня независимости страны. Глава государства в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил, что «все плакали, все живые люди».
Слёзы
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала прошедший в Киеве праздник в честь Дня независимости Украины. Она назвала его «маршем натовских солдат». По словам дипломата, в течение одного часа из страны пришли «четыре фантастические новости», после которых можно и не анализировать итоги независимости страны.
Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был замечен улыбающимся на видео, на котором оркестр во время парада в честь Дня независимости Украины фальшиво исполнил гимн Евросоюза, «Оду к радости» Людвига ван Бетховена.