Зеленский объяснил для чего хочет личной встречи с Путиным

Владимир Зеленский хочет лично встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, чтобы остановить военные действия в своей стране, об этом глава Украины заявил в ходе пресс-конференции на одной из станций киевского метрополитена. Он подчеркнул, что не боится встречи с Путиным, так как просто «не имеет на это права».

Я хочу встретиться с Путиным, чтобы остановить эту «спецоперацию», — заявил президент Украины.

В ходе пресс-конференции он выдвинул ультиматум, заявляя, что если Вооружённые силы РФ уничтожат бойцов ВСУ в Мариуполе, то Украина выйдет из всех переговоров с Россией. Он добавил, что Киев прекратит прервёт переговоры также, если на подконтрольных Россией территориях пройдёт референдум.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что условия для встречи Путина с Зеленским не поменялись, и принципиально глава российского государства от встречи не отказывается.

Говоря о перспективах встречи Путина с Зеленским, Песков подчеркнул, что в Кремле не отвергают такую возможность, но для этого нужно согласовать документ. При этом пресс-секретарь раскрывать подробности переговорного процесса между Москвой и Киевом не стал, подчеркнув, что Кремль «по-прежнему предпочитает не делиться этой информацией».