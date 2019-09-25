Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в агрессии против страны и аннексии Крыма.
По его словам, прошло пять лет с начала войны в Донбассе и аннексии полуострова российской стороной. За это время погибли свыше 13 тысяч человек, 30 тысяч ранены, а 1,5 млн местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
В современном мире, где мы с вами живём, больше нет чужой войны. Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности, когда идёт война на Украине, когда идёт война в Европе. Роковой может стать мысль, что вас это всё не касается и никогда не коснётся, — заявил он.
Украинский лидер подчеркнул, что его главной задачей является завершение войны в Донбассе и возвращение всех «оккупированных» территорий страны.
При этом политик отметил, что не намерен добиваться этой цели ценой жизни украинцев и «ценой свободы или прав Украины на собственный выбор».
Именно поэтому нам нужна мировая поддержка, — сказал Зеленский.
Он также продемонстрировал боевой патрон как свидетельство агрессии против его государства, объяснив, что от такого патрона погиб украинский певец Василий Слипак, защищавший страну от «российской агрессии», передаёт
Ранее News.ru писал, что краткий контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Владимира Зеленского состоялся «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН. Политики обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.