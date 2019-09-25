https://static.news.ru/photo/616f6532-dfa4-11e9-aa50-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в агрессии против страны и аннексии Крыма.

По его словам, прошло пять лет с начала войны в Донбассе и аннексии полуострова российской стороной. За это время погибли свыше 13 тысяч человек, 30 тысяч ранены, а 1,5 млн местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В современном мире, где мы с вами живём, больше нет чужой войны. Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности, когда идёт война на Украине, когда идёт война в Европе. Роковой может стать мысль, что вас это всё не касается и никогда не коснётся, — заявил он.

Украинский лидер подчеркнул, что его главной задачей является завершение войны в Донбассе и возвращение всех «оккупированных» территорий страны.

При этом политик отметил, что не намерен добиваться этой цели ценой жизни украинцев и «ценой свободы или прав Украины на собственный выбор».

Именно поэтому нам нужна мировая поддержка, — сказал Зеленский.

Он также продемонстрировал боевой патрон как свидетельство агрессии против его государства, объяснив, что от такого патрона погиб украинский певец Василий Слипак, защищавший страну от «российской агрессии», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что краткий контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Владимира Зеленского состоялся «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН. Политики обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.