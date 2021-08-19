Зеленский обвинил Путина в излишней эмоциональности по отношению к Украине

Российский президент Владимир Путин слишком эмоционален по отношению к Украине. Его эмоции «иногда приводят к необратимым результатам», считает украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова приводит «Новое время».

Слишком эмоциональный для этой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств, — отметил глава государства.

Политик добавил, что эмоциональность никак не связана с рациональностью. Он убеждён, что эмоции Путина иногда «приводят к необратимым результатам».

Украинский президент также не исключил, что будет участвовать в новых выборах главы государства. Зеленский подчеркнул, что сейчас рано говорить об этом.

Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить, — рассказал глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что прямой диалог с президентом Путиным необходим для решения вопроса об освобождении украинских заключённых. Он добавил, что этот процесс пока полностью замедлен. Политик не исключил, что Киев может разработать новые решения проблемы во время саммита «Крымская платформа».