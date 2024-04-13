Зеленский признал дезертирство подразделения ВСУ Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого окружили бойцов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Во время встречи со студентами в Черновцах президент Украины Владимир Зеленский высказался против амнистии для дезертиров. Он припомнил случай, когда из-за бегства с позиций одного из подразделений в плен попало множество украинских военных, оказавшихся в окружении. Видео беседы его офис опубликовал на видеохостинге YouTube.

Зеленский объяснил, что всего «один человек» сумел надавить на свое окружение, запугать его, и подразделение отошло. Его потом нашли, добавил украинский лидер, и заставят ответить по закону. Поэтому нельзя всех обобщенно амнистировать, подчеркнул он.

Вопрос не в том, что они отошли, а в том, что погибло большое количество людей других, — заявил Зеленский.

Вооруженные силы Украины с начала этого года потеряли свыше 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц вооружения, что почти в три раза выше показателей за аналогичный период 2023 года, проинформировал в конце марта министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства. Он отметил, что в рядах украинской армии участились случаи дезертирства, также ВСУ стали чаще заниматься мародерством в отношении населения.

Солдаты Вооруженных сил Украины дезертируют из-за отсутствия помощи со стороны США, признался в феврале член подразделения разведки Олег Войцеховский. Общее число дезертиров невелико, однако оно неуклонно растет. Он подчеркнул, что украинские солдаты растеряли былой оптимизм и перестали надеяться на скорые поставки боеприпасов от западных партнеров.