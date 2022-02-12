Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на границе Украины
Зеленский и Трюдо обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:36, 13 февраля 2022
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ. Кроме того, стороны также договорились о финансовой помощи Киеву, сообщает пресс-служба Зеленского.
Глава государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также рассказал о шагах, предпринимаемых с целью деэскалации и достижения мира в рамках всех существующих переговорных форматов, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на переговорах стороны также обсудили помощь Украине в связи с «текущими вызовами в сфере безопасности». При этом президент Украины поблагодарил Трюдо за поддержку и финансовое обеспечение в виде $120 млн. Кроме того, Зеленский назвал «очень важным» продолжение тренировочной миссии UNIFIER.
Владимир Зеленский отметил, что в Украине ожидают с визитом Джастина Трюдо и его супругу Софию, — добавляется в сообщении.
Ранее сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на машинах из Донецка. Иностранцы покидают территорию Украины из-за угрозы «российского вторжения».