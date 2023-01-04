Зеленский обсудил с премьером Канады обороноспособность Украины

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо укрепление обороноспособности Украины. Как написал сам Зеленский в своем Telegram-канале, политики договорились о шагах по реализации «Формулы мира».

Предметный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы обсудили укрепление обороноспособности Украины перед лицом угроз и рисков эскалации на фронте. Я выразил благодарность за решительную поддержку нашего государства Канадой. Мы договорились о шагах по реализации Формулы мира, — заявил Зеленский.

Ранее глава британского правительства Риши Сунак пообещал, что страна начнет новые поставки военной техники Киеву в ближайшие недели и месяцы. В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак указал на продолжающуюся поддержку Лондона и напомнил про поставку тысячи зенитных ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны придется потратить сумму, превышающую $1 трлн. В ходе видеообращения к генассамблее Международного бюро выставок он подчеркнул, что к этому процессу будут привлечены десятки западных партнеров Киева, которые возьмут шефство над областями и городами украинского государства.