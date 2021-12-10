Зеленский обсудил с Макроном «разблокирование» «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы «разблокирования» «нормандского формата» и работу Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, стороны поговорили на тему угроз энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей, говорится в официальном Twitter Зеленского.

Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке «нормандского формата» и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ, — говорится в сообщении.

Накануне Макрон заявил о намерении пообщаться со своими коллегами из РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Речь на переговорах должна пойти о ситуации в Донбассе.

Как сообщалось ранее, Украина в Трёхсторонней контактной группе предложила сторонам возвратиться в режим прекращения огня с 10 декабря, но представители России инициативу не поддержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации.

Ранее появилась информация, что Москва допускает, что Вашингтон может присоединиться к урегулированию ситуации на Украине в рамках «нормандского формата». В ФРГ и Франции уже заявили, что не будут против этого.