Зеленский обсудил с главой Нидерландов возможные санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает телеканал «24». Стороны обсудили напряжённость на границе России и Украины и возможные санкции ЕС против РФ.

Ключевой темой разговора стала угроза возможного вторжения РФ на Украину. В связи с этим глава правительства Нидерландов выразил поддержку Украине. Главы государств обсудили совместные действия в случае российской агрессии. Зеленский и Рютте также говорили о санкциях против РФ со стороны ЕС и Нидерландов.

Кроме того, обсуждались и вопросы экономического сотрудничества. В частности, стороны договорились организовать бизнес-миссии в двух странах для уже имеющихся и потенциальных инвесторов.

В ходе своего визита на Украину Рютте также посетил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и выразил глубокую признательность за их помощь, оказанную после катастрофы MH17. Отмечается, что сотрудники организации работали над возвращением вещей жертв.

Параллельно со встречей президентов двух стран главы МИД Украины и Нидерландов сегодня, 2 февраля, обсудили поставку оборонного оружия. Нидерландский министр Вопке Хукстру подтвердил, что Нидерланды решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом заявил, что в случае вторжения России на Украину в отношении Москвы будут введены санкции. Британский лидер добавил, что кризис вокруг Украины ещё можно урегулировать дипломатическим путём.