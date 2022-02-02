Зеленский обсудил с главой Нидерландов возможные санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает телеканал «24». Стороны обсудили напряжённость на границе России и Украины и возможные санкции ЕС против РФ.
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Кроме того, обсуждались и вопросы экономического сотрудничества. В частности, стороны договорились организовать бизнес-миссии в двух странах для уже имеющихся и потенциальных инвесторов.
В ходе своего визита на Украину Рютте также
Параллельно со встречей президентов двух стран главы МИД Украины и Нидерландов сегодня, 2 февраля,
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом заявил, что в случае вторжения России на Украину в отношении Москвы будут введены санкции. Британский лидер добавил, что кризис вокруг Украины ещё можно урегулировать дипломатическим путём.