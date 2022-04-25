Зеленский обсудил с Блинкеном и Остином военную помощь Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином военную и финансовую помощь Киеву со стороны Вашингтона, сообщает ТАСС. Кроме того, предметом беседы стали последующие санкции в отношении России. Зеленский передал американцам план действий по их ужесточению. Украинский лидер подчеркнул, что в сложившейся обстановке визит политиков США «очень ценен и важен». Также он назвал военную помощь Соединённых Штатов на 3,4 млрд долларов «самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины».

Обсудили с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности, — сообщил Зеленский.

Также президент Украины сообщил о важности доступа украинских товаров на американский рынок. Кроме того, Зеленский отметил, что Киев видит США основным гарантом безопасности Украины.

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и глава американского Минобороны Ллойд Остин приехали в Киев для переговоров. Сутками ранее их визит анонсировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Также стало известно, что дипломаты США готовятся к возвращению на Украину, которое может состояться уже в ближайшую неделю. 25 апреля президент Соединённых Штатов Джо Байден должен официально выдвинуть Бриджит Бринк на пост посла Вашингтона в Киеве.