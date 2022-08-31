Зеленский обратился к российским военным с ультиматумом

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале обратился к российским военнослужащим и выдвинул им ультиматум — либо бежать, либо сдаться. Глава государства также пообещал, что склады, штабы и техника ВС РФ будут уничтожены. Он при этом уточнил, что у российских солдат «не будет ни одной безопасной базы» от Крыма до Харьковской области.

Это украинская земля <...> остается только две вещи — бежать или сдаться. Мы не оставляем им (российским солдатам, — NEWS.ru) других вариантов, — заявил Зеленский.

Украинская сторона неоднократно опровергала сообщения о том, что военные начали крупномасштабное наступление на Херсонскую область и призывали следить за официальными сообщениями.

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее заявил, что украинская подготовка к контрнаступлению на Херсонщине не была секретом для российского командования. Он добавил, что приказ о его планировании отдал президент Украины Владимир Зеленский еще в начале июля. Эксперт отметил, что по переброшенным в регион солдатам ВСУ наносились удары. По его словам, украинские военные хотели прорваться к Бериславу и Новой Каховке, чтобы блокировать пути снабжения через дамбу ГЭС. Шурыгин подытожил, что украинские силы не способны сейчас к таким операциям.