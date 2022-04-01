Зеленский назвал страны, которые хочет видеть гарантами безопасности

Украина обменялась проектами соглашений о предоставлении ей гарантий безопасности с целым рядом стран. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, эти страны выразили Киеву готовность служить гарантами безопасности.
Зеленский
Я упомянул страны, которые заявили о готовности быть гарантами или с которыми мы связывались и обменялись предварительными вариантами документов, — сказал Зеленский.
Он также рассказал, что обсуждал вопрос с президентом Байденом и получил ответ, что Вашингтон «рассматривает предложение в позитивном ключе»
Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила,что США в настоящее время не готовы сказать ничего конкретного в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине.
При этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации РФ.
В свою очередь Великобритания также готова выступить в качестве гаранта безопасности Украины, если поступит такое предложение. Об этом журналистам заявила постоянный представитель королевства при ООН Барбара Вудворд.