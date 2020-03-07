https://static.news.ru/photo/906d3104-6049-11ea-89c0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей обеспокоенности по поводу попыток французского коллеги Эммануэля Макрона сблизиться с Москвой.

По словам Зеленского, Макрон, как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, поддерживает Украину, однако лидер бывшей республики СССР считает, что «нельзя играть на два фронта».

Об этом он сказал в интервью изданию The Guardian.

Что касается отношений Украины с США, то Зеленский выразил готовность к встрече с президентом Дональдом Трампом, но приглашения в Вашингтон он ещё не получал.

Как ранее писал NEWS.ru, Киев планирует выйти из переговоров по Донбассу через год, если международные соглашения не будут реализованы и обстановка в зоне конфликта не изменится.