Зеленский обесценил помощь Запада Зеленский заявил, что поставки западных танков не помогут Украине противостоять России

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западная военная помощь Украине не решит проблему на фронте, так как у России намного больше тяжелой техники, сообщает телеканал ARD. Он добавил, что «10, 20, 50 танков» не способны кардинально изменить ситуацию. Он назвал «некорректной» позицию Германии по этому вопросу, так как Берлин, по мнению украинского лидера, должен принимать самостоятельное решение.

У России тысячи танков. Ни одна страна своим решением, что они дают 10, 20, 50 танков Украине не решит проблему. Поставки Киеву западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на фронте, — сказал Зеленский.

Он при этом еще раз выразил благодарность Западу за уже поставленную военную помощь.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2. Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что к Берлину официально по этому вопросу еще не обращались. Она при этом не уточнила, будет ли Берлин против, если примеру Варшавы последуют другие страны Евросоюза.