Зеленский об ушедшем в отставку Гончаруке: проводил реформы ради лайков

https://static.news.ru/photo/d0db620c-abc5-11ea-a0b3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что члены правительства Алексея Гончарука были увлечены соцсетями и проводили реформы ради лайков. Сам премьер ушёл в отставку в начале марта 2020 года.

Они начали заигрывать перед аудиторией в Facebook. Это неправильно. Потому что в стране живут не только пользователи Facebook. Я встретился с Лёшей и сказал: «Нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться социальными сетями». Некоторые министры это поняли, а некоторые не поняли и реформы делали так, чтобы в Facebook сказали им «Класс». А что происходит на улицах, никого не интересует, — сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда», комментируя отставку главы правительства.

Однако причиной того, что Гончаруку пришлось покинуть свой пост, является не столько увлечение соцсетями, сколько тот факт, что он не смог влиться в команду Зеленского, признался президент в разговоре с журналистами.

Это стало понятно после попавшей в Сеть записи, где премьер нелестно отзывается о президенте. В частности, он сказал, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов», писал NEWS.ru.