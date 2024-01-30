Зеленский неудачно протестировал американцев, Залужного и армию

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Не так давно все с энтузиазмом обсуждали версию не то ликвидации, не то серьезного ранения Валерия Залужного. А сейчас не меньше эмоций вызвал фальстарт его отставки. Собственно, ключ к пониманию ситуации дает задержка, с которой официальный Киев опроверг факт отставки главнокомандующего, весть о которой разносили разные источники в течение нескольких часов. Фактически Зеленский, для которого уход генерала-соперника пока несбыточная мечта, протестировал реакцию на такой ход со стороны американцев, армии и самого Залужного. Результат получился скорее отрицательный.

Реакция американцев

Не секрет, что именно американцы не позволяют Зеленскому избавиться от Залужного, в котором он видит прежде всего политического соперника. Для Штатов генерал — свой человек, с которым привыкли работать многочисленные заокеанские советники. При таком раскладе на месте Залужного мог бы быть любой другой. Но тут дело принципа.

Поэтому решение Зеленского убрать Залужного могло трактоваться двояко. Либо он решил, что Джо Байден — хромая утка, политик без будущего, который элементарно не может решить назревшую проблему финансирования Украины, а потому можно рисковать и не оглядываться на старика. Либо решение об отставке главкома могло бы восприниматься как отчаянный жест в сторону вашингтонской администрации, неспособной провести через конгресс выделение обещанных $61 млрд. Эффект шантажа. Нет денег — нет и вашего человека во главе армии.

Можно предположить, что Зеленский ждал четкой американской реакции на неофициальные сообщения об отставке генерала. Но ответ мог быть столь резкий, что заготовленный приказ отправился в долгий ящик. Не исключено, что Зеленскому напомнили и о «папочке с компроматом», коя, как утверждают, весьма обширна. Хотя переговоры с Госдепом и Пентагоном Зеленский и Андрей Ермак явно продолжат.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Владимир Зеленский

Реакция самого Залужного

В офисе президента теплилась надежда, что можно заставить Залужного уйти по собственному желанию. Мол, жаль, но что делать? Сказалось напряжение последних двух военных лет. А тут военный сам попросился в отставку. Какие претензии к президенту? По информации журнала Есоnomist, в понедельник Зеленский и Залужный встречались, но президент своего явно не добился.

Генерал, по сообщению местных украинских СМИ, заявил, что президент имеет право выбирать, с кем он хочет работать. Но рапорт писать отказался. Иными словами, он предоставил Зеленскому сомнительное право взять на себя всю ответственность, повторив свой маневр с отказом лоббировать в Раде закон о массовом призыве. Зеленский такой ответственности явно опасается.

Сам же генерал опубликовал в соцсетях селфи с начальником генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Опубликовал без комментария. Как говорится, умный намек поймет.

Реакция армии Украины

Сразу после первых сообщений об отставке Залужного в соцсетях распространились шутки о том, что он теперь организует собственный «Марш справедливости» на Киев. А в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.

В армии Залужный куда популярнее Зеленского. А потому украинскими пабликами распространяется угроза, что он готов уйти вместе со своей многочисленной командой соратников, чтобы продемонстрировать политический подтекст отставки. И такая угроза выглядят очень серьезно, учитывая, что ныне только ленивый не говорит о низком моральном духе среди украинских военных.

Иными словам, так как генерал уклонился от ответственности за планируемую мобилизацию и демобилизацию отвоевавших более года, то он уйдет во всем белом. И при полной поддержке ВСУ.

Ясно, что Зеленский любой ценой будет добиваться ухода генерала. Вопрос только в цене такого шага.

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