Зеленский не внёс поездку на открытие Олимпиады в Пекин в свой календарь

Пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров сообщил, что президент страны Владимир Зеленский не намеревается совершить поездку в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр. По его словам, украинский лидер не внёс визит в Китай в свой календарь. Об этом пишет РБК-Украина.

По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве, — сказал Никифоров.

Так в ближайшие дни Зеленский встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьерами Великобритании и Нидерландов — Борисом Джонсоном и Марком Рютте, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Тем временем, в Пекине за пять дней до начала зимних Олимпийских игр было выявлено наибольшее число заражений коронавирусом за 18 месяцев. Так, в минувшее воскресенье было зафиксировано 20 случаев COVID-19. Всего в этот день в стране выявили 54 случая коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина во время посещения зимних Олимпийских игр в Пекине не запланировано двусторонних встреч. По его словам, это связано с тем, что введены очень строгие меры из-за COVID-19.