Зеленский не увидел отвода российских войск от границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит отвода российских войск от границ страницы. По его словам, когда РФ действительно выведет своих солдат, то «это увидят все», а не только разведка, сообщает BBC.

Честно говоря, мы реагируем на существующую реальность и пока не видим никакого отвода войск. Мы только что услышали об этом, — сказал Зеленский.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял информацию о возвращении российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений. Вместе с тем он отметил, что спецслужбы Украины и её партнёры «будут очень внимательно наблюдать» за отводом российских войск.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения.

Некоторые западные издания написали, что российские военные проведут операцию против Киева 16 февраля в 03:00 по местному времени (04:00 мск). Так, например, британский таблоид Mirror опубликовал материал, где было сказано, что первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция. Также говорилось о том, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережья Чёрного моря. Однако озвученное Западом «время» начала «вторжения» истекло.