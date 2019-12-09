https://static.news.ru/photo/a9098292-1a96-11ea-bb12-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: JB Autissier/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о том, будет ли он участвовать в торжествах в Москве в День Победы 9 мая. Об этом журналисты спросили его по приезде на саммит в Париже.

Автомобиль Зеленского остановился около ворот Елисейского дворца, и украинский лидер пошёл навстречу ожидавшему его президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В этот момент журналисты начали громко выкрикивать адресованные Зеленскому вопросы, в частности, приедет ли он в Москву на День Победы. Однако Зеленский не отреагировал и, обменявшись приветствиями с Макроном, прошёл во дворец, сообщает ТАСС.

Российские власти обещали направить Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы.

Планируется, что парад в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в Москве 9 мая 2020 года. Помимо президента США и лидера КНДР, приглашения также получили британский премьер-министр Борис Джонсон, президент Монголии Халтмаагийн Баттулге и другие европейские лидеры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-посол США в России Майкл Макфол назвал ошибкой возможный приезд Дональда Трампа в Москву на празднование Дня Победы в 2020 году, если до этого времени не будет урегулирована ситуация на Украине.