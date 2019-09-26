https://static.news.ru/photo/f8cb8f24-e02a-11e9-a4ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Он признался, что расшифровка беседы стала для него полной неожиданностью, поскольку Киев не давал на это никакого письменного разрешения.

Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать [стенограмму]. Я просто думал, что они опубликуют свою часть, — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что он не против публикации разговора, однако, по его мнению, иногда переговоры лидеров государств не должны быть публичными.

Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь, — резюмировал он.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.