Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на проект закона о химической кастрации для педофилов.
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Подобного наказания преступник может избежать в случае, если на момент изнасилования он был несовершеннолетним, или старше 65 лет.
Ранее News.ru писал о том, что Верховная рада Украины проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Закон вступит в силу после подписания спикером Рады Дмитрием Разумковым и президентом страны Владимиром Зеленским, а также публикации в официальной прессе.