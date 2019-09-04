https://static.news.ru/photo/8ff2cc04-cf06-11e9-a7e2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на проект закона о химической кастрации для педофилов.

По данным «112 Украина» , Верховная рада получила документ обратно с предложениями украинского лидера. Согласно проекту, педофил, изнасиловавший лицо в возрасте до 14 лет, будет подвержен химической кастрации.

Подобного наказания преступник может избежать в случае, если на момент изнасилования он был несовершеннолетним, или старше 65 лет.

Ранее News.ru писал о том, что Верховная рада Украины проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Закон вступит в силу после подписания спикером Рады Дмитрием Разумковым и президентом страны Владимиром Зеленским, а также публикации в официальной прессе.