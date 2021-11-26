Зеленский назвал виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в потере Донбасса, а экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова назвал причастным к утрате Крыма. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, посвящённой экватору его вступления в должность, передаёт РИА Новости.

Что касается утраты Крыма. Вы же постоянно работаете с господином Турчиновым? Это ж правда, правда. Но вот Турчинов рассматривается, я его не обвиняю, но он один из тех, кто потерял Крым. А Порошенко – один из тех людей, кто потерял Донбасс, — цитирует его агентство.

Отмечается, что Турчинов исполнял обязанности главы государства в 2014 году.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинские силы, пришедшие к власти в 2014 году, согласились не сопротивляться воссоединению Крыма с Россией ради сохранения собственного положения.

Ранее стало известно, что Киев сможет забрать Крым у Москвы только тогда, когда Россия потерпит сокрушительное военное поражение, считает американский обозреватель Анатоль Ливен. По его мнению, вопрос Крыма Украине не следует поднимать до тех пор, пока в мире не произойдут фундаментальные изменения.