https://static.news.ru/photo/b7b07fd0-d874-11e9-b4bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий. Но прежде, по его мнению, нужно решить вопрос с обменом пленными. Об этом пойдёт речь на ближайшем саммите «нормандской четвёрки».

Главный вопрос «нормандской четвёрки» — окончательно решить вопрос с обменом пленными. Второй вопрос — это окончательное решение с разведением войск. И третье. Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, то мы должны понимать, что чёткие сроки выборов будут после вывода оттуда всех войск, — сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Ранее Зеленский заявил, что Киев ведёт подготовку карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации. Украинский лидер отметил, что самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки». Позднее представитель Украины в минской контактной группе Леонид Кучма сообщил, что Путин и Зеленский могут провести личную встречу на саммите в «нормандском формате», писал News.ru.