Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его правление напоминает ему дырявое судно, которое продолжает держаться на плаву.
Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Мы так и живём. Мы затыкаем дыры, — сказал он в интервью газете The Guardian.
На фразу журналиста о том, что это напоминает тонущее судно, Зеленский ответил: «Но мы не тонем».
Как ранее писал NEWS.ru, жители Украины захотят, чтобы нынешний президент Владимир Зеленский был переизбран ещё на один срок, считает первый заместитель руководителя офиса президента.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен