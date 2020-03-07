https://static.news.ru/photo/bd9ccf18-6062-11ea-9c76-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его правление напоминает ему дырявое судно, которое продолжает держаться на плаву.

Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Мы так и живём. Мы затыкаем дыры, — сказал он в интервью газете The Guardian.

На фразу журналиста о том, что это напоминает тонущее судно, Зеленский ответил: «Но мы не тонем».

Как ранее писал NEWS.ru, жители Украины захотят, чтобы нынешний президент Владимир Зеленский был переизбран ещё на один срок, считает первый заместитель руководителя офиса президента.