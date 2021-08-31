Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за «коррупции, манипуляций и шантажа». Об этом сообщается на сайте главы Украины.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Произошёл обмен мнениями относительно «угроз» «Северного потока — 2» для безопасности Украины.

Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект, — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский подчеркнул важность разработки эффективных мер против «использования Россией газа в качестве оружия». Он отметил важность скорейшего начала регулярных трёхсторонних консультаций в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где первого сентября запланирована его встреча с американским лидером Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее Зеленский рассказал, какие соглашения рассчитывает подписать с правительством США в рамках своего визита в Вашингтон. Накануне переговоров с главой Белого дома он должен провести восемь встреч, из них первую в Министерстве энергетики, затем в Министерстве обороны.