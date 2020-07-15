Зеленский назвал Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

https://static.news.ru/photo/8cc07f2a-2151-11ea-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленскийй Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны. Верховной раде предложено проголосовать за главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Проект постановления размещён на сайте Рады. Кандидатура Шевченко возникла после переговоров Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Она призвала украинского лидера «сохранить независимость Нацбанка».

Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, и это также является требованием текущей программы, которую поддерживает МВФ, — отметила Георгиева.

За утверждение кандидатуры Шевченко должно проголосовать большинство нардепов. В повестку пленарного заседания Рады этот вопрос могут включить уже 16 июля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Верховная рада Украины после предложения Владимира Зеленского уволила 3 июля 2020 года Якова Смолия с должности руководителя Нацбанка Незалежной. Решение принято большинством депутатов (поддержали 286 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов). Смолий, занимавший свой пост с марта 2018-го, 1 июля написал заявление об отставке. Решение он объяснил постоянным «политическим давлением» на регулятор.