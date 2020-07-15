Зеленский назвал Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны. Верховной раде предложено проголосовать за главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
Проект постановления
Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, и это также является требованием текущей программы, которую поддерживает МВФ, — отметила Георгиева.
За утверждение кандидатуры Шевченко должно проголосовать большинство нардепов. В повестку пленарного заседания Рады этот вопрос могут включить уже 16 июля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Верховная рада Украины после предложения Владимира Зеленского уволила 3 июля 2020 года Якова Смолия с должности руководителя Нацбанка Незалежной. Решение принято большинством депутатов (поддержали 286 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов). Смолий, занимавший свой пост с марта 2018-го, 1 июля написал заявление об отставке. Решение он объяснил постоянным «политическим давлением» на регулятор.
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