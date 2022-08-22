Зеленский назвал «последнюю черту» в вопросе переговоров с Россией

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР) может стать поводом для отказа Киева вести переговоры. По словам украинского лидера, реакция Киева на подобное судебное разбирательство с участием солдат ВСУ будет «однозначной». Он добавил, что это будет «последняя черта».

Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договорённостей, всех международных правил, если будут злоупотребления. Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны, — рассказал Зеленский в своём Telegram-канале.

Глава государства отметил, что обсудил данный вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что никакой «практической платформы» для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Дипломат отметил действия турецкого президента Реджепа Эрдогана для содействия диалогу. Он добавил, что западные поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт на Украине. По его словам, Киев своими действиями показывает, что готов «сражаться до последнего украинца».