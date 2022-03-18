Зеленский назвал «подходящее место, чтобы обрести мир»

Иерусалим может стать подходящим местом для проведения переговоров с Россией. Об этом в очередном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он уже высказывался за то, чтобы переговоры состоялись в столице Израиля.

Премьер-министр Израиля, господин Беннет, пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны. За каждое усилие. Чтобы раньше или позже мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы обрести мир. Если это возможно, — сказал Зеленский.

Он также отметил, что ранее выступил перед Кнессетом, что должно наглядно продемонстрировать, «насколько в Москве всё не так».

Впервые президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеосвязи. И перед народом Израиля. Президент Украины, которую в Москве обвиняют в нацизме, выступал в Кнессете перед народом Израиля, — сказал Зеленский.

По информации РБК со ссылкой на УНИАН, в речи перед израильским парламентом президент говорил о том, что перед Украиной и Израилем стоит одинаковая угроза «тотального уничтожения народа, государства, культуры и даже имени». Он призвал прислушаться к звучащим из Крмля заявлениям и терминам, поскольку схожие с ними уже существовали в истории.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.