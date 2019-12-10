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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции «против капитуляции», на которые жителей страны созывает экс-лидер Пётр Порошенко, являются ошибкой. По мнению главы Незалежной, ничего хорошего из этих митингов не получится.

Я думаю, что в целом это большая ошибка, его личности. Что он хочет, знает только он. И меня, честно, это не очень интересует, — цитирует Зеленского телеканал «112 Украина».

Ранее сам Порошенко пояснил, что акция, на которую он призывал украинцев выйти перед «нормандским» саммитом, не является протестом против власти. Политик рассказал, что звал граждан выйти на площадь Независимости в Киеве для выражения поддержки Украине. После выступления на площади бывшего украинского президента закидали яйцами, писал NEWS.ru.