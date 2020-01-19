https://static.news.ru/photo/2f5ad0fe-3afd-11ea-a9bf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergey Starostenko/ Xinhua/Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский назвал главной целью своего президентства мир в Донбассе. Именно это побудило его возглавить Украину.

Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели, — цитирует Зеленского The Times of Israel.

Так он ответил на вопрос журналистов, возможно ли достичь мира на востоке Украины. При этом Зеленский отметил своё желание, чтобы процесс урегулирования продвигался быстрее, но есть «очень сложные вопросы». Украинский лидер заявил, что «количество обстрелов значительно сократилось». Но это всё ещё «присутствует».

Ранее NEWS.ru сообщал, что окраины Донецка подверглись миномётному обстрелу со стороны украинских силовиков, сообщил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.