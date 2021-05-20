Зеленский назвал главную задачу на посту президента Украины

https://static.news.ru/photo/a1f719dc-b95b-11eb-bf78-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, что урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе является его главной задачей на посту главы государства.

И самый главный приоритет — мы строим страну без войны. И это правда. Это, правда, сложный путь, не очень быстрый. По кирпичикам собираем этот мир — вот что мы делаем. И мы понимаем, что мир должен быть крепким — навсегда. И это зависит от мощи нашей армии, — сказал политик.

Украинский лидер подчеркнул, что у властей есть ряд планов по решению донбасского вопроса. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может быть общенациональный референдум. Политик отметил, что на подобного рода голосовании должен быть поднят вопрос по ситуации в Донбассе.

Военный конфликт на юго-востоке страны продолжается с 2014 года. В апреле 2021-го отмечались учащённые обстрелы с обеих сторон в зоне соприкосновения. Существовали опасения, что перемирие, установленное в прошлом году, будет нарушено и это приведёт к полномасштабным боям.

Зеленский ранее сообщил, что в стране будет создан реестр олигархов. Ранее он внёс предложение о разработке законопроекта о статусе олигархов, который ограничит их влияние на экономику и политику.