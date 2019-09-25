https://static.news.ru/photo/ec2727ea-dfa5-11e9-8fbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sgt. Anthony Jones/Wikimedia Commons

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН рассказал историю убийства солиста Парижской национальной оперы Василия Слипака во время войны в Донбассе. Он сказал, что сейчас человеческая жизнь стоит $10, как пулемётный патрон.

Политик отметил, что певец выступал в лучших операх мира, передаёт « Интерфакс-Украина ».

Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. <...> Она выглядит вот так, — добавил он, продемонстрировав 12,7-мм патрон.

По словам главы государства, артист погиб, защищая свою страну от агрессии России.

Таких историй — тысячи. Таких пуль — миллионы. Добро пожаловать в 21-й век. Век возможностей, где вместо возможности быть услышанным у вас есть возможность быть убитым, — подчеркнул он.

Слипак приехал в Донбасс в начале июня 2015 года. Сначала он оказывал помощь армии в качестве волонтёра, затем присоединился к запрещённой в РФ организации «Правый сектор». 29 июня его убил снайпер недалеко от посёлка Луганское Донецкой области.

Ранее News.ru писал, что Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в агрессии против страны и аннексии Крыма. По его словам, прошло пять лет с начала войны в Донбассе и аннексии полуострова российской стороной. За это время погибли свыше 13 тысяч человек, 30 тысяч ранены, а 1,5 млн местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.