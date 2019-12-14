Украинский президент Владимир Зеленский назначил Алексея Корнейчука руководителем информационной безопасности в Службе безопасности Украины (СБУ).
Назначить Корнейчука Алексея Александровича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины, — говорится в указе президента.
Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский назначил своим внештатным советником Эндрю Романа Мака, возглавляющего вашингтонский офис украинской юридической фирмы Asters. Согласно данным украинских СМИ, Мак является членом Украинско-американской ассоциации юристов и Американской ассоциации адвокатских образований. Он занимается сопровождением международных сделок, сторонами в которых выступают США, Украина и страны СНГ. Несколько лет назад он был признан одним из самых влиятельных иностранцев на Украине.