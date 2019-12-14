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Бывшему главе правления украинского банка «Михайловский» грозит до шести лет лишения свободы. Его подозревают в выведении почти $37 млн в течение одного дня.

Используя свои служебные полномочия, экс-глава правления банка наладил преступную схему вывода государственных средств на подконтрольные предприятия. Проведение банковских операций на общую сумму $37 млн было совершено за один день, —...