Фото: twitter.com/InfoResist

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки страны. Им стал Валерий Евдокимов, занимавший ранее пост замглавы этой службы.

Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины, — говорится в документе на сайте главы государства.

Как ранее писал News.ru, Зеленский подписал указ о назначении бизнесмена Александра Бондаренко на пост губернатора Днепропетровской области.

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