Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки страны. Им стал Валерий Евдокимов, занимавший ранее пост замглавы этой службы.
Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины, — говорится в документе на сайте главы государства.
Зеленский назначил нового начальника Службы внешней разведки— Донецк 62.ua (@donetsk62ua)
Должность получил Валерий Евдокимов, бывший заместителем главы СВР
#Зеленский #СВР #Евдокимов pic.twitter.com/Dam9pV7t9W September 20, 2019
Как ранее писал News.ru, Зеленский подписал указ о назначении бизнесмена Александра Бондаренко на пост губернатора Днепропетровской области.