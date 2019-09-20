Фото: twitter.com/InfoResist

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт экс-советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани. Наследный принц Мухаммад бен Сальман Аль Сауд замешан в скандале с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле.

О причинах блокировки не сообщается. Такая тактика применяется в случае нарушений правил социальной сети. Аль-Кахтани подозревается в причастности к убийству Хашогги. Хашогги работал обозревателем газеты Washington Post и с 2017...