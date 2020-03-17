Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором страны Ирину Венедиктову.
Назначить Венедиктов Ирину Валентиновну генеральным прокурором, — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте украинского лидера.
Другим указом Венедиктова была освобождена от временного исполнения обязанностей главы Государственного бюро расследований.
Ирина Венедиктова в 2019 году на парламентских выборах была избрана депутатом от партии «Слуга народа».
Как ранее писал NEWS.ru, президент Ирака Бархам Салех утвердил бывшего губернатора провинции Наджаф Аднана аз-Зурфи на должность премьер-министра страны. Об этом сообщило государственное телевидение.