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Власти Азербайджана приняли решение закрыть въезд в Баку, город Сумгайыт и в Абшеронский район из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничение будет действовать с 19 по 29 марта.

До 29 марта приостанавливается въезд транспортных средств, зарегистрированных в городах и районах республики, и их пассажиров в города Баку, Сумгайыт и в Абшеронский район. Исключение составляют транспортные средства специального назначения,...