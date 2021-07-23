Зеленский назначил главу Службы внешней разведки Украины

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Штамм коронавирусной инфекции «дельта» назван самым заразным из известных респираторных заболеваний. Об этом сообщает Independent со ссылкой на директора Центра по контролю и профилактики заболеваний в США Рошель Валенски.

Специалист считает, что этот штамм оказался самым агрессивным из всех выявленных типов. Она добавила, что число заболевших стремительно растёт, а США находятся на очередном поворотном моменте. «Дельта»-вариант более агрессивен и...