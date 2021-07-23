Зеленский назначил главу Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко на должность главы Службы внешней разведки. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
На этом посту Литвиненко
Ранее Литвиненко занимал пост директора Национального института стратегических исследований. С 2014 по 2019 год он являлся заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
На прошлой неделе Зеленский назначил Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины. Его кандидатуру до этого поддержали в Верховной раде. Монастырский заявил, что на своём посту будет заниматься укреплением внутренней безопасности страны, работать над возвращением Крыма и Донбасса, а также бороться с Россией. Он намерен принять участие во всех мероприятиях, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.