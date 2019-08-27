https://static.news.ru/photo/cbcc8f84-c8d6-11e9-b116-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Службы безопасности в Киеве и области. Исполнять эти обязанности отныне будет Сергей Болдырь.

Назначить Болдыря Сергея Владимировича начальником главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, — цитирует текст указа РИА Новости .

Ранее Болдырь занимал должность начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования центрального управления Службы безопасности Украины. В 2017 году ему присвоили звание генерал-майора.

Ранее News.ru писал, что премьером Украины может стать замглавы офиса Зеленского Алексей Гончарук. В настоящее время сопровождает Зеленского в региональных поездках, курирует блок экономического развития и продолжения реформ.