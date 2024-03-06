Зеленский, Навальная, российский газ. Что сейчас происходит на СВО и в мире

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Обстрел Одессы, слухи о возможной гибели Владимира Зеленского, скандал с Юлией Навальной в США, ситуация с российским газом на Украине, откровения чешского журналиста о реальном положении дел в ВСУ — российские военкоры в своих Telegram-канал обсуждают последние новости СВО и в мире сегодня, 6 марта 2024 года. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что известно об обстреле Одессы 6 марта. Там мог быть Зеленский?

«В Одессе мощный взрыв в районе порта. Ряд украинских ресурсов разгоняют информацию о присутствии в этом районе Зеленского. Вероятно, чтобы поднять ему этим политические очки, особенно на фоне все худших показателей, которые демонстрируют соцопросы», — написал военкор Юрий Котенок.

«В Одессе мощный прилет. Говорят, в этом городе видели Зеленского. Может быть, и провокация с самострелом этого негодяя, чтоб поднять себе рейтинг», — написал военкор Андрей Руденко.

«По порту Одессы был нанесен удар. По имеющейся информации, Зеленский там награждал специалистов ССО ВСУ. Кортеж успел уехать, ждем дальнейшей информации», — подчеркнул «Архангел спецназа Z».

Фото: t.me/dsns_telegram

«Прилет, товарищи пишут о возможном нахождении там Зеленского. Ну как это не было попыткой его героизации на пустом месте. Обычно „Герани“ в Одессе цветут по ночам. С другой стороны, отличный способ умертвить задолбавшего даже Запад наркомана и списать все на злую Россию. Хотя мы сильно сомневаемся, что так могло произойти», — обратили внимание «Два майора».

«Предварительная полученная информация. Пока подтверждения не получили. В момент прилета в порту Зеленский награждал силы ССО. Примерно в месте прилета», — написал lpr1.

Что за скандал с Юлией Навальной в США

Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась присутствовать на выступлении президента Джо Байдена перед конгрессом. По всей видимости, это произошло потому, что Юлия Навальная, жена недавно умершего российского оппозиционера Алексея Навального, также была приглашена на это выступление, отметил издание Washington Post.

«Именно так выглядит запредельный терпилизм — не со стороны Зеленской, которая отыгрывает ровно то, что от нее ждет аудитория, а со стороны как вдовы Навального, так и всех его сторонников, которые продолжают топить за ВСУ, в то время как в украинских соцсетях глумятся над их уже покойным кумиром. Напоминает опрос, который проводили на киевских улицах на тему отношения украинцев к манкуртам из РДК (террористическая организация, запрещенная в РФ). Можно найти на YouTube. Так вот, абсолютное большинство тогда отвечало в том духе, что „яка разница, за кого москали, если они все равно москали“», — отметил военкор Юрий Котенок.

«Понятно, что тема „бутерброда“ в данном случае — глупая отмаза. Скорее всего, и Навальная, и чета Зеленских, и Тихановская (куда ж без нее) потихоньку готовятся к приходу команды Трампа, а потому стараются лишний раз не отсвечивать на мероприятиях с участием демократов», — подчеркнул журналист Андрей Медведев.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press Юлия Навальная

Что на самом деле сейчас происходит в рядах ВСУ

«В соцсети X (экс-Twitter) набирает популярность рассказ чешского журналиста Матиаса Зрно, находящегося с украинской стороны фронта и описывающего положение дел в ВСУ. Артиллерийских боеприпасов действительно не хватает. ВСУ экономят снаряды. Людей мало. Многие должности на фронте заполняются лишь символически, а потери в подразделениях происходят бессистемно и пропорционально тому, как командиры принимают плохие тактические решения. Оборонительный рубеж подразделения ВСУ — это то, что солдаты смогли выкопать сами. Ни о какой подготовленной обороне речь не идет. Российская стратегия эффективна. ВС РФ прорывают оборону артиллерийскими ударами и планирующими бомбами [они называются в тексте „действительно страшным оружием“]. За ВС РФ преимущество в дронах. Мотивированных солдат практически нет. Некоторые подразделения „транжирят“ людей в бессмысленных атаках. Набирает обороты тема с отправкой на фронт полицейских. Власти имеют на руках солидный резерв военизированных организаций вроде полиции и других организаций охранного характера, но до сих пор не решили, отправлять их на фронт или нет. Качество командиров на фронте „очень разное“. В большинстве подразделений командование не заботится о моральном духе солдат и не бережёт людей. Большим ударом для ВСУ в целом стал не сам факт падения Авдеевки, а то, что российская армия сделала с украинской в процессе. Много „тяжелых и ненужных потерь“ со стороны ВСУ», — пересказала слова журналиста «Военная хроника».

Фото: МО Украины

Ситуация с отказом Украины поставлять российский газ в Европу

«Принципиальность противника в который раз уберегает нас от сомнительного с точки зрения глобального противостояния решения. Сейчас все должно быть подчинено военной целесообразности. В чем резон платить Украине за транзит газа в страны, которые помогают ей убивать наших солдат, я не знаю. Но, слава богу, Украина захлопнула дверь в вопросе поставок российского газа в Европу, как пишет Bloomberg. Министр энергетики Герман Галущенко исключил любые коммерческие соглашения, позволяющие продолжать транспортировку российского природного газа через Украину после истечения срока действия текущего транзитного соглашения в конце года. Вместо закупки российского газа Галущенко призвал больше европейских стран хранить топливо в украинских резервуарах. В принципе, после подрыва „Северного потока“ мы имеем моральное право бить по любым резервуарам. Но на территории Украины-то уж и подавно. Так что велком», — отметил военкор Александр Коц.

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