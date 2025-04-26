Зеленский нарушил правила этикета на похоронах папы римского

Фото: FABIO FRUSTACI/EPA

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, явившись на похороны папы римского Франциска в камуфляжной одежде черного цвета, передает корреспондент РИА Новости. Предполагалось, что на подобном мероприятии украинскому лидеру понадобится деловой костюм.

Как рассказали в издании, на прощании с понтификом присутствующие были одеты в темные костюмы, фраки. Дамы носили черное, некоторые — головные уборы. Украинский лидер же предпочел армейский камуфляж черного цвета, чем резко выделялся из толпы, заметил корреспондент.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским перед похоронами понтифика в Ватикане. Как рассказали в издании Repubblica, разговор длился около десяти минут и проходил без присутствия третьих лиц.

Позднее сообщалось, что в Белом доме прокомментировали недолгие переговоры Трампа с Зеленским в Ватикане. Как рассказал директор по коммуникациям Стивен Чунг, два лидера провели «очень продуктивную беседу». По его словам, подробную информацию Белый дом обнародует позднее.

Также сообщалось, что Трамп и Зеленский вели беседу в Ватикане, устроившись на двух стульях без стола в большом зале. На кадрах видно, как два политика уселись на небольшом расстоянии друг от друга и сосредоточенно разговаривали, склонив головы.