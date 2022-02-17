Зеленский направился в зону силовой операции в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на катере направляется по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, где опубликовал кадры, на которых видно движение катера с украинским флагом по воде.

Катерами направляемся в район проведения операции объединённых сил, — написал Зеленский.

Вместе с тем он также опубликовал видео, на котором стоит вместе с секретарём СНБО Алексеем Даниловым перед картой.

Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы, — добавил президент.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял информацию о возвращении российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений. Вместе с тем он отметил, что спецслужбы Украины и её партнёры «будут очень внимательно наблюдать» за отводом российских войск.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения.

Некоторые западные издания написали, что российские военные проведут операцию против Киева 16 февраля в 03:00 по местному времени (04:00 мск). Так, например, британский таблоид Mirror опубликовал материал, где было сказано, что первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция. Также говорилось о том, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережья Чёрного моря. Однако озвученное Западом «время» начала «вторжения» истекло.