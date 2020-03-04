Президент Украины предложил парламенту назначить министром обороны генерал-лейтенанта Андрея Тарана. Об этом сказано в проекте постановления, опубликованном на сайте Верховной рады.
В качестве нового министра иностранных дел Владимир Зеленский видит Дмитрия Кулебу. Ранее он занимал должность вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
4 марта премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку. Такое решение одобрили 353 депутата при необходимых 226. Его должность занял Денис Шмыгаль. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, он считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.
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