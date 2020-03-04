Фото: president.gov.ua

Власти Египта увеличили допустимый срок пребывания туристов в стране с 90 дней до пяти лет. Однако такие визы можно оформить только через египетские консульства и портал по оформлению электронных виз.

Об этом сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на решение правительства. Также отмечается, что в период летних месяцев туристам, прибывающим непосредственно в аэропорт Луксора, будет сделана скидка в $10 на...