Зеленский намерен обсудить с генсеком ООН «Крымскую платформу»

Президент Украины Владимир Зеленский собирается обсудить с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Тема будет заявлена в ходе рабочего визита украинского лидера в США, о чём заявил в ходе общения с представителями СМИ пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

На «Крымской платформе» были представители от ЕС, НАТО, а представителя от ООН не было. «Крымская платформа» и её итоговая декларация основаны на резолюциях ООН. Говорить [Зеленский и Гутерриш] будут о том, как усилить сейчас роль ООН в поддержке территориальной целостности Украины, в частности о поддержке именно «Крымской платформы», — заявил Никифоров.

Также пресс-секретарь добавил, что в Нью-Йорке Зеленский должен встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главными на этой встрече станут вопросы по «Северному потоку — 2», интеграция украинских и европейских электросетей, переход страны на зелёную энергетику и либерализация грузовых перевозок.

Ранее постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя отреагировал на темы, которые Украина намерена поднять на полях Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Так, обсуждать передачу Крыма Украине не имеет смысла, отметил российский представитель.