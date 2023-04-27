Зеленский намерен обмануть Китай. Чем ответит Пекин?

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Талантливый сценарист и лицедей Владимир Зеленский добивался любой ценой телефонного разговора с председателем Си в расчете на долгоиграющую комбинацию. Ведь изначально было понятно, что положения китайского мирного плана Киеву не нужны. Правящая клика не готова начать переговоры без вывода российских войск с территории Донбасса и даже Крыма. Режиму Зеленского просто нужен выигрыш времени для достижения намеченных целей.

В результате, по данным некоторых информированных украинских пабликов, на Банковой улице решили дать максимально нейтральный, расплывчатый ответ на китайские инициативы. С бесконечным упоминанием давних дружеских связей и широкого сотрудничества. Из серии «да и нет не говорить», но выразить как бы общий настрой на обсуждение тянущегося кризиса, чреватого серьезными осложнениями.

На деле же Зеленский с компаньонами намерен превратить развитие контактов с китайскими «парламентерами» в серьезную операцию прикрытия. Поскольку одновременно, как утверждают некоторые источники, Зеленский дал четкое распоряжение максимально ускорить подготовку к долго ожидаемому наступлению ВСУ, на котором настаивают западные покровители.

Иными словами, политическая труппа Зеленского намерена играть фарс обсуждения китайских инициатив с единственной целью, как это формулирует сам пан президент: максимально затормозить дальнейшее сближение Пекина с Москвой. И главное — не дать Китаю в этот решающий, как считают, момент всей военной кампании предлог для начала реальной поставки в Россию вооружений. То есть установка команды Зе исключительно цинична: имитировать контакты с Китаем якобы для обсуждения его инициатив, тянуть время, необходимое для полной подготовки наступления, и одновременно связать руки «китайским партнерам» в плане материальной поддержки России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Си Цзиньпин

Вот такую рискованную игру с китайским драконом намерен вести Зеленский. Подергать тигра за усы, будучи убежденным в том, что, в случае успеха наступления, мнение Китая уже не будет иметь для Киева никакого значения. А вот в случае ожидаемого провала можно вновь попытаться опереться на Китай и затянуть ту же песню о переговорах. Притом, что из всех 12 пунктов китайского плана Киев может устроить только положение о неприменении ядерного оружия. Но Кремль и так дает подобные гарантии.

Не следует думать, что китайские дипломаты и политики столь наивны, что не разгадают сути игры Зеленского. Но, во-первых, Пекину важно показать, что он всеми силами придерживается нейтральной позиции в российско-украинском конфликте, поддерживая, пусть и не совсем равноценные, контакты с обеими сторонами. А, во-вторых, подтвердить статус великой державы, которая занимается миссией переустройства мировой системы, изменениями, которых «не было сто лет». А потому урегулирование украинского кризиса — это просто часть большой картины китайских глобальных усилий.

А что касается непосредственно установленных контактов с командой Зеленского, то, видимо, тот же назначенный переговорщиком-миротворцем Ли Хуэй может оперативно довести до сведения свидомых, на какие шаги пойдет Пекин в случае попыток превратить Китай в ширму для военных действий.