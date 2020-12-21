Зеленский надеется, что конфликт в Донбассе разрешит Байден

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом в прекращении боевых действий в Донбассе. По его словам, избранный американский лидер знает Украину лучше, чем Дональд Трамп.
Об этом Зеленский заявил в интервью газете
До того как он стал президентом, у него были тесные связи с Украиной, он хорошо понимает россиян, он понимает различия между Украиной и Россией и, мне кажется, он понимает украинский менталитет, — отметил Зеленский.
Политик добавил, что при Байдене «Соединённые Штаты могут помочь».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, разрешающий допуск на территорию страны подразделений иностранных войск. Их прибытие необходимо согласовать для участия в учениях, которые должны пройти в течение 2021 года. Согласно украинскому законодательству, на Украине запрещено функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом.