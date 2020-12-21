Зеленский надеется, что конфликт в Донбассе разрешит Байден

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение желанию украинцев получить российскую вакцину при том, что Европа и Америка пока не предоставили свои препараты от коронавируса.

Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России, — приводит слова главы украинского государства издание New York...