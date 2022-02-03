Зеленский начал переговоры с Эрдоганом в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Мариинский дворец в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Перед началом встречи, которая проходит в день 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами, оба лидера поприветствовали друг друга, сообщили в пресс-службе офиса главы украинского государства.

Эрдогана встретили традиционным угощением с хлебом и солью. Он выразил надежду на благоприятные переговоры для обеих сторон, по итогам которых Украина и Турция могут подписать соглашение о зоне свободной торговли, а также соглашение о строительстве завода Bayraktar по производству беспилотных летательных аппаратов.

Президенты осмотрели строй почётного караула и представили членов официальных делегаций Украины и Турции, — говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган выразил надежду, что российский президент Владимир Путин прибудет с визитом в его страну после поездки в Китай по случаю открытия зимних Олимпийских игр и переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Он рассчитывает, что неспокойный период в отношениях между РФ и Украиной закончится, и подчеркнул, что готов содействовать этому.

Турецкий лидер в очередной раз отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и Анкара готова внести свой вклад в установление атмосферы мира и доверия в регионе.