https://static.news.ru/photo/099e43d2-1618-11ea-a8aa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране уровень антисемитизма является одним из самых низких в Европе.

В 2018 году был опубликован опрос Pew Research Center, в котором оценивался уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине, — сказал Зеленский в интервью The Times of Israel.

Он подчеркнул, что во время Второй мировой войны в таких странах, как Германия, Белоруссия, Польша, Франция, Украина, были люди, спасавшие евреев от нацистов. Однако были и те, кто «сдавал» евреев.

Как ранее писал NEWS.ru, Украина осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Так МИД страны ответил внешнеполитическому ведомству Израиля, упрекнувшему Киев в прославлении ответственных за убийства евреев.