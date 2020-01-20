Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране уровень антисемитизма является одним из самых низких в Европе.
В 2018 году был опубликован опрос Pew Research Center, в котором оценивался уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине, — сказал Зеленский в интервью The Times of Israel.
Он подчеркнул, что во время Второй мировой войны в таких странах, как Германия, Белоруссия, Польша, Франция, Украина, были люди, спасавшие евреев от нацистов. Однако были и те, кто «сдавал» евреев.
Как ранее писал NEWS.ru, Украина осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Так МИД страны ответил внешнеполитическому ведомству Израиля, упрекнувшему Киев в прославлении ответственных за убийства евреев.
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