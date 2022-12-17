Зеленский на татами – страшное зрелище

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Мы не можем конкретно подтвердить, что в реальности нюхает или курит президент Украины Владимир Зеленский, но его последние информационные вбросы очень явно имеют привкус какого-то сильного стимулятора.

Понятно, что в своей эйфории «самый влиятельный еврей мира», а теперь и человек года по версии журнала Тime стремится быть на каждой свадьбе невестой, а на похоронах покойником. А потому его команда была очень удивлена, когда шефу в Катаре отказали в невинной просьбе выступить перед финальным матчем чемпионата мира по футболу, обозначив свою заросшую физиономию на стадионном табло. Притом, учитывая, что все многочисленные онлайн речи Зеленского обычно сводятся к немудреной просьбе «дайте всего и побольше», просто интересно, а что он попытался бы слупить с FIFA и потенциальных чемпионов?

Неужто новую и дорогую спортивную форму для своего очередного завирального предложения: пригласить Владимира Путина сразиться с ним один на один, как мужики, на татами, не уточнив, правда, какому виду единоборств он в своем угаре отдает предпочтение — дзюдо или карате. Ну, ладно бы Зеленский осмелился вызвать Путина на поединок по поеданию сосисок или гамбургеров. Тут он был бы явным фаворитом, если судить по его талии. А так ведь, похоже, его единственная физическая нагрузка состоит исключительно в пожимании рук гуртом прибывающих в Киев разного рода европейских и заокеанских деятелей.

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо

Не исключено, что Зеленский вдруг вспомнил о предложении ныне отставного британского премьера Бориса Джонсона на заседании «Большой семерки» снять пиджаки и продемонстрировать в пику Путину свои мышцы. Тот факт, что мышцы самого Бориса свисают с брючного ремня, того явно не смущали.

Вот и в Киеве прекрасно осознают закон современного пиара: главное нечто вбросить в информационное пространство, привлечь внимание, не дать себя забыть хоть на сутки. В общем всегда не лишне хоть что-то прокукарекать, а там хоть не рассветай. Совершенно беспроигрышный вариант. И чем такие вбросы абсурднее, тем дольше они живут.

Вот даже главком украинских ВВС был вынужден публично опровергнуть легенду о «призраке Киева», таинственном летчике, который якобы в одиночку сбил кучу москальских самолетов. Но время от времени «призрак призрака» вcплывает в публикациях европейских газет о ситуации на Украине. Такая вот информационная инерция. Тем более тогда же намалевали и комиксы о его подвигах.

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Украинский МиГ-29

И конечно, трудно забыть прочувственный рассказ еще времен начала СВО о том, как некая пенсионерка чем-то вроде банки собственноручно закатанных соленых огурцов сбила вражеский дрон, отследив его полет со своего балкона. Над байкой смеялись, но ее все равно цитировали. А вот вчера уже бравый пулеметчик очередью сбил нашу ракету. Для пессимистов добавили красочные детали: от ракеты полетели зеленые искры, а потом она рухнула. Причем, видимо, прямо на машинный зал ДнепроГЭСа, которым ее и окончательно перехватили.

Так что, и революционное предложение Зеленского о поединке на татами вписывается в эту же парадигму откровенного абсурда. Ну уж такой специфический юмор от «Квартала 95».