Зеленский на саммите НАТО не просил принять Украину в Альянс

Президент Украины Владимир Зеленский не ставил вопрос о предоставлении его стране членства в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга. Украинский лидер выступил по видеосвязи перед участниками саммита альянса в Брюсселе.

Кроме того, Зеленский не просил в этой речи создавать бесполётную зону в украинском воздушном пространстве.

Зеленский также попросил у участников НАТО в Брюсселе «военной помощи без каких-либо ограничений». Он отметил, что ранее Украина просила часть военной техники от стран — участников Альянса, но ответа до сих пор не получила.