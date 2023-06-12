Зеленский: МУС начал расследовать подрыв Каховской ГЭС

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Херсонская область. Новая Каховка.Каховская ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный уголовный суд (МУС) начал расследование разрушения Каховской ГЭС. В заявлении политика, опубликованного на его сайте, сказано, что представители МУС посетили Херсонскую область после обращения генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

На днях Херсонщину посетили представители МУС. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор направил в МУС соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы. И работа уже началась, — заявил Зеленский.

Украинский лидер пообещал способствовать расследованию. По его словам, все правоохранители и другие институты страны «максимально вовлечены в этот процесс».

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.

Утром 11 июня врио главы региона сообщил, что количество людей, госпитализированных с территорий, пострадавших от подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось до 77.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС по-прежнему может качать воду для охлаждения из Каховского водохранилища. В агентстве уточнили, что уровень воды в водохранилище у Запорожской ТЭС упал с 17 метров до 11,27 метра.